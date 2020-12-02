ABD'de 26 yaşındaki güzel fenomen ölü bulundu önce kaybolmuştu

Mike ve ben son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cesedi bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz! Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın!!! Seni özleyeceğiz, canım!!!"