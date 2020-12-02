ABD'de 26 yaşındaki güzel fenomen ölü bulundu önce kaybolmuştu
ABD'de Instagram fenomeni 26 yaşındaki Alexis Sharkey, cuma günü kaybolmasının ardından Teksas'ta ölü bulundu.
İndependet Türkçe'de yer alan habere göre; pazar gecesi Facebook'ta paylaştığı bir açıklamada, Sharkey'nin annesi Stacy Robinault şunları yazdı:
Mike ve ben son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cesedi bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz! Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın!!! Seni özleyeceğiz, canım!!!"
26 yaşındaki kızının ölümünden önce ABC13'e konuşan anne, perşembe kutlanan Şükran Günü'nün hemen öncesinden beri kızını ne gördüğünü, ne de ondan haber aldığını söylemişti.
Annenin aktardığına göre Teksas'ın Houston kentinde yaşayan Sharkey cuma akşamından beri kayıptı.