ABD'de 22 kişiyi kurşuna dizen Patrick Crusius ilk kez hakim karşısında
ABD'de bir AVM'de düzenlediği silahla saldırıda 22 kişiyi öldüren 26 kişi yaralayan Patrick Crusius (21) dün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.
21 yaşındaki Patrick Crusius dün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.
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Patrick Crusius, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Teksas eyaletinde bir AVM'de silahla saldırı düzenlemiş ve saldırı sebebiyle 22 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
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İdam cezası ile yargılanan Patrick Crusius, ölüm cezasından kurtulmak için suçsuz olduğu öne sürdü.
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Savcı, Patrick Crusius'un Teksas'taki saldırıyı gerçekleştirmek için evinden AVM'nin bulunduğu bölgeye 11 saat yolculuk yaptığını ve AK-47 tipi silahla Meksika asıllı vatandaşları hedef aldığını itiraf ettiğini hatırlattı.
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