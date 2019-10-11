ABD'de 22 kişiyi kurşuna dizen Patrick Crusius ilk kez hakim karşısında

Savcı, Patrick Crusius'un Teksas'taki saldırıyı gerçekleştirmek için evinden AVM'nin bulunduğu bölgeye 11 saat yolculuk yaptığını ve AK-47 tipi silahla Meksika asıllı vatandaşları hedef aldığını itiraf ettiğini hatırlattı.