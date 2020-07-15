ABD'de 15 Temmuz havadan ve karadan pankartlarla anlatıldı
AMERİKA Birleşik Devletler'de FETÖ terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişimi dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu dolaştı.
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştıkları hain darbe girişiminin 4. yıldönümü.ABD'de, FETÖ terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.
"15 Temmuz Türk demokrasisinin zaferi'
"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' yazılı ilan kamyonları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.
"Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.