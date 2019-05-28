ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu

ABD’de 115 yıllık otelde yangın çıktı. Yangında kimse zarar görmezken; otelin tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu - Sayfa 1

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde bulunan Ambassador Oteli’nde çıktı.

14
ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu - Sayfa 2

Şehrin sembolü olarak belirtilen 115 yıllık otelin, yangında tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi. 

24
ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu - Sayfa 3

Yangının söndürüldüğü, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçrama olasılığının önlendiği belirtilirken; yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

34
ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu - Sayfa 4

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği duyuruldu.

44