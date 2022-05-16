ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırgan Türk düşmanı çıktı! 'Müslüman Türkler beyaz ırk sayılmaz!'
ABD’nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde ırkçı katliam düzenleyen 18 yaşındaki saldırgan Payton Gendron, 10 kişiyi silahla öldürdü. 180 sayfalık manifestosu olan Gendron, manifestosunun 54. sayfasını Türklere ayırdı. Türkler ve İtalyanları ‘beyaz ırk’ olarak saymadığını söyledi. “Türkler, ırk olarak beyaz olabilirler ama yüzde 99’u Müslüman olduğu için işgalciler, o nedenle beyaz sayılmazlar” yazdı.
ABD’nin sakin kasabalarından Conklin’de yaşayan üniversite 1. sınıf öğrencisi Payton Gendron (18), evinden 321 kilometre uzaktaki Buffalo kentinde bir süpermarketi kana buladı. Askeri ve zırhlı kamuflaj giyen Gendron, siyahları hedef aldı. Önce otoparkta dört kişiyi vurdu. Sonra marketin içine girdi, önüne çıkan herkese ateş etti.
13 kişinin vurulduğu katliamda, 10 kişi öldü. Saldırıda can kaybının artmasını eski bir polis olan güvenlik görevlisi Aaron Salter önledi. Gendron’u hedef alan Salter, girdiği çatışmada vurularak öldü. Bu sırada markette olanlar saklanmak için zaman kazandı. Kendilerini dolaplar ve soğutuculara attılar.
Pandemide hazırlanmış
Polis, saldırganı marketin girişinde durdurdu. Kendini vurmak istedi, sonradan vazgeçip teslim oldu. Gendron, üzerinde ‘zenci’ yazılı tüfeğinin üzerine monte ettiği kamerayla yaptığı saldırıyı sosyal medya platformu Twitch’te naklen yayınladı. Daha sonra bu görüntüler kaldırıldı. Gendron’un saldırı öncesinde 180 sayfalık bir manifesto hazırladığı belirlendi.
Göçmen karşıtı olan, göçmenlerin beyazların soyunu tükettiğine ve beyaz üstünlüğüne inanan Gendron, manifestosunda kendisine ırkçı katliam düzenleyenleri örnek aldığından bahsediyor. Pandemi sırasında ‘4chan’ internet sitesinde gezinirken bu konuda bilgiler edindiğini anlatıyor.