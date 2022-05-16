ABD'de 10 kişiyi öldüren saldırgan Türk düşmanı çıktı! 'Müslüman Türkler beyaz ırk sayılmaz!'

Pandemide hazırlanmış

Polis, saldırganı marketin girişinde durdurdu. Kendini vurmak istedi, sonradan vazgeçip teslim oldu. Gendron, üzerinde ‘zenci’ yazılı tüfeğinin üzerine monte ettiği kamerayla yaptığı saldırıyı sosyal medya platformu Twitch’te naklen yayınladı. Daha sonra bu görüntüler kaldırıldı. Gendron’un saldırı öncesinde 180 sayfalık bir manifesto hazırladığı belirlendi.