ABD ve Türk askerleri Şanlıurfa Akçakale sınırında
Demirören Haber Ajansı
'Güvenli bölge' uygulamasına ilişkin ABD ile Türk askeri heyetlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığında askeri heyetin gelişi öncesi sınır hattındaki Akçakale'de hareketlilik oldu.
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Şanlıurfa yönünden öğle saatlerinde gelen askeri heyet, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaştı.
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Askeri heyet, günlerdir ABD ile Türk askeri heyetlerinin görüşmeler yürüttüğü 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
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Kimlerin yer aldığı öğrenilemeyen askeri heyetin, ABD'li Korgeneral Twitty ve beraberindekiler ile güvenli bölge ve Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.
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