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ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

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ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilanının ardından Polonya'da, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı Bear 22 ortak askeri tatbikatı başladı.

ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

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ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

Bu açıklama, savaşın önümüzdeki günlerde şiddetini yeniden artıracağının sinyalini verdi.

Amerika ve Avrupa ülkeleri de Rusya'ya karşı harekete geçti.

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ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

3 ülke tatbikatta
Polonya'nın Nowa Deba kentinde; Polonya, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Bear 22" ortak askeri tatbikatı düzenlendi.

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ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı askeri tatbikat başladı

Tatbikatta, askerler silah atışı gerçekleştirdi, tankların namluları Rusya'ya doğru çevrildi.

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