ABD sınırında göçmenlerin can pazarını Reuters gözler önüne serdi!
ABD-Meksika sınırında binlerce göçmenin akını ve can pazarı fotoğraflarını Reuters haber ajansı sundu.
Meksika'nın ABD sınırında 15 Eylül günü çekilen çekilen fotoğraflar göçmen krizinin vardığı boyutu gözler önüne serdi.
Meksika sınırında, Teksas valisinin sınırı bölen Rio Grande Nehri üzerine yerleştirdiği dev turuncu dubalara rağmen göçmenler ABD'ye geçme çabalarını sürdürüyor.
Meksika ile 1930 kilometrelik sınıra bulunan Teksas'ta sınıra çekilen jiletli çelik tellere rağmen çoğu Venezuela’dan gelen yüzlerce Orta Amerikalı göçmen siyasi sığınma talebinde bulunmak için Rio Grande nehri kıyısına geliyor.
Son 10 yıldır yoksulluk ve şiddetten kaçan on binlerce Orta Amerikalı, Texas'ın güneyinden ABD'ye girerek sığınma istedi.