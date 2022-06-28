ABD sahte Türk doktoru konuşuyor! Kanser ve koronavirüs uzmanıydı sihirbaz ve dolandırıcı çıktı
TÜRKİYE'de kaçak muayenehane açıp kanser tedavisi yaptı. ABD'ye gidip koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı oldu. Kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü'nün (39) dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.
ABD'de koronovirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat Gümrükçü'nün, aslında bir sihirbaz olduğu, diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı.
Kovid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan Gümrükçü'nün, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.
Serhat Gümrükçü'nün Seraph Medical isimli şirketinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almış ünlü profesörlerin fotoğraflarını photoshop yöntemi ile keserek şirketinde çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı.
Tam ir sahtekar çıktı
Gümrükçü, petrol yatırımlarında iş ortağı olan Gregory Davis'in 2018 yılında öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles'ta tutuklanmıştı. Gümrükçü'nün İzmir'de başlayıp Amerika'ya uzanan dolandırıcılık hikayesini Sabah yazdı.