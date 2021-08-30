ABD ordusunda çocuklar için gönüllü olmuştu! Son fotoğrafı Afgan bebekle
IŞİD-K terör örgütünün Afganistan’ın başkenti Kabil'de gerçekleştirdiği intihar saldırılarında 13 ABD askeri öldü. Askerlerin naaşları ABD'ye götürüldü. En dikkat çeken asker 23 yaşındaki Nicole Gee oldu. İşte nedeni...
IŞİD-K'nın Kabil havaalanı yakınlarında gerçekleştirdiği canlı bomba eylemi sonucu hayatlarını kaybeden 13 askerin naaşı Amerika’ya götürüldü. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin arasında yer alan 23 yaşındaki Nicole Gee'nin arkadaşları, sosyal medyada onun için yaptıkları paylaşımlarda çevresinde iyilik meleği olarak bilindiğini söyledi.
Ülkeyi terk etmek için havalimanında bekleyen Afganlara yardımcı olan askerler arasında yer olan Nicole Gee'nin bir bebekle ilgilenirken çektirdiği son fotoğrafı sosyal medyada yer aldı.
Elektrik iletişim sistemleri uzmanı olan Nicole Gee'nin çocuklarla ve kadınlarla ilgilenmek için gönüllü olduğu ve elinden geldiğince yardımlarda bulunduğu belirtildi.
Öldürülmeden bir hafta önce Gee, Kabil Havalimanı’nda kucağında Afgan bebekle olan fotoğrafı Instagram’da paylaştı ve, “İşimi seviyorum” yazdı.