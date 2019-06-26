ABD-Meksika sınırında bir Aylan Kürdi dramı daha
El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye yeni umutlarla geçmeye çalışırken kızı nehre kapıldı. Nehre kapılan kızını kurtarmak için dönen baba kızı ile birlikte hayatını kaybetti. 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.
El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın son görüntüleri ise tüm dünyanın yüreklerini dağlayan ve 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.
Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.
Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika'da kalmaya devam ettikleri için Oscar'ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak." açıklamasında bulundu.