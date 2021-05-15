ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.