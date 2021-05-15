ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...
Koronavirüs salgınıyla birlikte maske hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Herkes maske takmaktan ne zaman kurtulacağımızı merak ediyor. Nüfusunun yüzde 36’sı aşılanan ABD’de 2 doz aşı olanların artık maske takmasına gerek olmadığına karar verildi. Peki Türkiye’de de 2 doz aşı vurulanlar maskelerini çıkarabilir mi? İşte cevabı..
Nüfusunun yüzde 36’sı aşılanan ABD’de 2 doz aşı olanların artık maske takmasına gerek olmadığına karar verildi. Peki Türkiye’de de 2 doz aşı vurulanlar maskelerini çıkarabilir mi? İşte uzmanların yanıtları:
En az yüzde 60 aşılanmalı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Ben bu kararı doğru bulmuyorum çünkü aşının amacı hastalığın şiddetini azaltmak. Aşı olanların virüsü almayacakları anlamına gelmiyor bu durum.
2 doz aşısını yaptıran da taşıyıcı olabilir ve başkalarına bulaştırabilir. O nedenle biz aşılı bireylerde maskenin önemli bir kural olduğunu söyledik.
ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.