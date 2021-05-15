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ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Herkes maske takmaktan ne zaman kurtulacağımızı merak ediyor. Nüfusunun yüzde 36’sı aşılanan ABD’de 2 doz aşı olanların artık maske takmasına gerek olmadığına karar verildi. Peki Türkiye’de de 2 doz aşı vurulanlar maskelerini çıkarabilir mi? İşte cevabı..

ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

Nüfusunun yüzde 36’sı aşılanan ABD’de 2 doz aşı olanların artık maske takmasına gerek olmadığına karar verildi. Peki Türkiye’de de 2 doz aşı vurulanlar maskelerini çıkarabilir mi? İşte uzmanların yanıtları:

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ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

En az yüzde 60 aşılanmalı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Ben bu kararı doğru bulmuyorum çünkü aşının amacı hastalığın şiddetini azaltmak. Aşı olanların virüsü almayacakları anlamına gelmiyor bu durum.

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ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

2 doz aşısını yaptıran da taşıyıcı olabilir ve başkalarına bulaştırabilir. O nedenle biz aşılı bireylerde maskenin önemli bir kural olduğunu söyledik.

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ABD maskeleri çıkardı! Türkiye'de maskelerden kurtulacağımız tarih belli oldu! 2 dozdan sonra...

ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

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