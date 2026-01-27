ABD kabusu yaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı

SICAKLIKLAR -31 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ELEKTRİĞİ YOK

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.