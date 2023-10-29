ABD İsrail-Hamas savaşı sonrası Yunan adalarına 'her ihtimale karşı' deyip uçak flosu yerleştirdi
İSRAİL'in Gazze'de çocuk çocuk katliamına tam destek veren ABD, şimdi de Ege Denizi'nde Türkiye-Yunanistan gerilimini tırmandıracak bir adam daha attı. ABD, İsrail'e destek amaçlı Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndermesinin ardından bu kez de Yunan adalarına askeri uçak konuşlandırdı. Yunan basını bu gelişmeyi ABD'nin her ihtimale karşı hazır olmayı planladığı için yaptı
Tam 23 gündür aralıksız bir şekilde sivilleri katleden İsrail'in katliamına destek amacıyla Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen ABD'den, şimdi de Ege Denizi7Nde Türk-Yunan gerilimini tırmandıracak yeni hamle daha geldi. Yunan basını ABD'nin, Yunanistan'ı cephaneliğe çevirme planına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.
ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürüldü.
'Her ihtimale karşı hazır'
"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından, her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istedi.
CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüldü. Yunanistan'ın, üslerinin kullanımında ABD'ye "insani amaçlı çalışmalar" için kolaylık sağlama kararı aldığı ileri sürüldü.