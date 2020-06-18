ABD ile AB arasında Google vergisi krizi
Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.
Avrupa ülkeleri, ABD arasında dünyaca ünlü arama motoru Google'a ilişkin vergilendirme yeni bir krize yol açtı.
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Fransa olmak üzere bir çok AB ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösterdi.
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin çekilme kararını 'kışkırtma' olarak niteleyerek, ABD’nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini kaydetti.
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Öte yandan; İngiliz medyası ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere maliye bakanlarına mektup gönderdiğini duyurmuştu.
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