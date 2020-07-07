ABD gemisi Boğaz'da Türk Bayrağı dalgalandırdı askerlerin nöbeti dikkat çekti

“ABD Donanması, uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir”

Öte yandan ABD Donanmasının resmi Twitter hesabından “USS Porter Karadeniz’den ayrılıyor” başlığıyla yapılan açıklamada, “Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter (DDG 78), Deniz güvenliği operasyonlarını yürüttükten sonra Karadeniz'den Akdeniz'e 7 Temmuz 2020'de güneye doğru geçişine başladı.

Karadeniz'de iken, Porter ve ekibi Bulgar, Gürcü, Romen ve Türk donanmalarından Deniz Kuvvetleri ile Harpers Feribot sınıfı rıhtım iniş gemisi USS Oak Hill (LSD 51) ile iki deniz tatbikatına katıldı. Porter ayrıca, Covid-19 önlemlerini korurken, Batum, Gürcistan'da yakıt için iki kısa durak gerçekleştirdi.