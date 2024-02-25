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ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

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ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Murat Ülker 5.2 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. İşte listedeki isimler.

ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Zirvenin birinci sırasındaki 5.2 milyar dolar servete sahip Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ediyor. İşte listedeki 10 isim.

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ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

10. Nihat Özdemir

Serveti: 2.2 milyar dolar

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ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

9. Filiz Şahenk

Serveti: 2.2 milyar dolar

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ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı

8. Erman Ilıcak

Serveti: Serveti: 2.4 milyar dolar

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