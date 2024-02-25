ABD dergisi Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı ilk sıradaki Murat Ülker fark arttı
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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Murat Ülker 5.2 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. İşte listedeki isimler.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Zirvenin birinci sırasındaki 5.2 milyar dolar servete sahip Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ediyor. İşte listedeki 10 isim.
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10. Nihat Özdemir
Serveti: 2.2 milyar dolar
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9. Filiz Şahenk
Serveti: 2.2 milyar dolar
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8. Erman Ilıcak
Serveti: Serveti: 2.4 milyar dolar
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