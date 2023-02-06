ABD casus balonun peşine düştü! Enkaz için arama çalışmaları başlattılar
ABD'de donanma görevlisi dalgıçlar, 8 gündür ABD semalarında gezinen ve dün düşürülen "casus balonun" enkazını çıkarmak için çalışacak.
CNN'in ismini vermediği üst düzey Amerikalı askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Donanması ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, dün, ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağından ateşlenen füze ile vurulan Çin "casus balonunun" düşürülmesinin ardından enkazın çıkarılması için çalışmaya başlayacağını belirtti.
Yetkili, ABD kara suları sınırları içerisinde Güney Carolina sahilinde Atlantik Okyanusu'na düşürülen enkazın, daha derinlere düşmesinin beklenmesinin aksine 47 fit derinliğe indiğini, bu nedenle enkazı çıkarmanın daha kolay olacağını bildirdi.
"Yetenekli donanma dalgıçlarının" söz konusu operasyon için okyanusa dalacağını kaydeden yetkili, enkazı çıkarmak için "insansız gemilerin" de kullanılabileceğini ifade etti.
Üst düzey yetkili, mürettebatın, düşürülen balondan herhangi bir ekipmanın kurtarmasının ne kadar süreceğini bilmediğini ancak "nispeten kısa bir sürede" bunun gerçekleşeceğini aktardı.
Yetkili, sürecin "aylar ya da haftalar" sürmeyeceği beklentisine sahip olduğunu kaydetti.