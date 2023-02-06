ABD casus balonun peşine düştü! Enkaz için arama çalışmaları başlattılar

Üst düzey yetkili, mürettebatın, düşürülen balondan herhangi bir ekipmanın kurtarmasının ne kadar süreceğini bilmediğini ancak "nispeten kısa bir sürede" bunun gerçekleşeceğini aktardı.

Yetkili, sürecin "aylar ya da haftalar" sürmeyeceği beklentisine sahip olduğunu kaydetti.