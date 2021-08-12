ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok! Oğlu Hunter Biden'ın +18'lik çıplak görüntüleri sızdı
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, bir otelde hayat kadınıyla uygunsuz görüntüleri sızdı. Görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Biden'in uyuşturucu kullandığı da görülüyor...
ABD, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızan görüntüleri ile çalkalanıyor. 2019'da Las Vegas'ta otel odasında çekilen görüntülerde Hunter Biden'ın bir hayat kadını ile birlikte olduğu ve uyuşturucu kullandığı görülüyor. Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüler İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlandı.
Görüntülerde Hunter Biden'ın Rus uyuşturucu satıcılarının daha önce dizüstü bilgisayarlarının çaldığını söylediği anlar da yer aldı. Başkanın oğlunun, hayat kadını ile yaptığı sohbette çalındığı iddia edilen dizüstü bilgisayarın da tehlikeli seks videolarıyla dolu olduğunu söylüyor.
Bilgisayarım onlarca video ile dolu
Dizüstü bilgisayarlarının çalındığı gece uyuşturucu nedeniyle kendisinden geçtiğini söyleyen Hunter Biden, hayat kadınının 'bilgisayarların içinde ne vardı' sorusuna ise şu cevabı veriyor; 'Bilgisayarda seks yaparken çekilmiş videolarım var. Bilgisayarım onlarca videoyla dolu.'
“Rusların şantaj yapacağından mı endişeleniyorsun” sorusuna Biden, “Evet, bir şekilde. Babam Başkanlık için aday. Bundan sürekli bahsediyorum. Eğer bunu yaparlarsa, çok fazla para vereceğimi biliyor” yanıtını veriyor.