ABD Başkanı Joe Biden'a büyük şok! Oğlu Hunter Biden'ın +18'lik çıplak görüntüleri sızdı

ABD, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızan görüntüleri ile çalkalanıyor. 2019'da Las Vegas'ta otel odasında çekilen görüntülerde Hunter Biden'ın bir hayat kadını ile birlikte olduğu ve uyuşturucu kullandığı görülüyor. Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüler İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlandı.