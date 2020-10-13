ABD Başkanı Donald Trump'a tapınıyordu Hindistan'da öldü
ABD Başkanı Donald Trump'ı rüyasında gördükten sonra tapınmaya başlayan Bussa Krişna, ailesiyle birlikteyken öldü.
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın iyileşmesi için iddiaya göre 4 gün boyunca yemek yemeyen Hindistanlı Bussa Krişna, Pazar günü ailesiyle çay içerken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.
Yemekten kesilmiş: 33 yaşındaki Krişna’nın kuzeni B Vivek, “Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyduktan sonra ağır depresyona girdi. Düzgün bir şekilde yemek yemiyordu. Hastaneye kaldırdığımızda doktorlar öldüğünü söyledi. Nedeni de kalp durması" diye konuştu.
Trump tapınağı kurmuştu
Ancak ölüm nedeninin Krişna’nın Trump için tuttuğu oruçla ilişkili olup olmadığı belirtilmedi. Krişna, ABD'de emlak ve reality şov krallığından başkanlığa sıçramış Trump'a 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söylemişti. Evini de Trump tapınağına çeviren Krişna, ABD Başkanı’na karşı duygularını dile getirmişti.
"Ona olan sevgim hürmete dönüştü. Bu bana muazzam mutluluk veriyor. Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım." diyen Krişna, bu sene evini yeniden dekore ederek Trump'ın doğum gününü de kutlamıştı.