Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.
Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor.
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Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi.
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.
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