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Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor.

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Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi.

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Abana Sahili kahverengiye boyandı! Drone ile çekilen görüntü hasarı gösterdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

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