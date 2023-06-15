AB Polis Teşkilatı Europol raporu: PKK Avrupa'da rahatça para topluyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayınnladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"'nda, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi.