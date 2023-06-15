AB Polis Teşkilatı Europol raporu: PKK Avrupa'da rahatça para topluyor
Terör örgütü PKK Avrupa'da rahatça at koşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol tarafından yayınlanan terör raporuna göre, terör örgütü PKK Avrupa'da propaganda için para toplamayı sürdürüyor.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayınnladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"'nda, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi.
Avrupa'da aşırı sol eğilimli kişilerin çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK'ya katıldığı aktarılan raporda, terör örgütü saflarında savaştıktan sonra geri dönen bu kişilerin, AB üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı.
PKK'nın, AB'deki aşırı sol örgütler ve anarşist gruplarla yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen raporda, bu ilişkiler kapsamında Suriye'de YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerde aşırı solcu ve anarşist gruplara silahlı eğitim verildiği ifade edildi.
Toplanan paralar YPG'ye de gönderildi
YPG'nin Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edildiği anlatılan raporda, terör örgütünün AB'de topladığı paraları, Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı. Raporda, PKK'nın "kampanya" adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB topraklarında büyük miktarda fon elde ettiği bildirildi.