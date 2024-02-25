AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sonuçlandı

Oylamaya bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride ise Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf en çok seçilen kare oldu. Fotoğrafta İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkazlar içinde bir kadın ve kucağındaki çocuk objektife yansıyor.