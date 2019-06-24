AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi

AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi

23 Haziran seçimlerinin galibi büyük farkla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Seçim sonuçlarını Seyrantepe'deki 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip eden İmamoğlu, ilk sandıkların açılması ve Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından büyük sevinç yaşadı.

AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi - Sayfa 1

İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasının ardından sonuçları izlemek için Seyrantepe'deki 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti. 

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AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi - Sayfa 2

İmamoğlu seçim sonuçlarını eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu  ve CHP millevekilleri ile birlikte takip etti. 

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi - Sayfa 3

İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte SKM'de büyük sevinç yaşanırken sonuçlar geldikçe odadaki sevinç yerini bu kez coşkuya bıraktı. Anadolu Ajansı'nın da saat 07.30 itibariyle seçim sonuçlarını bu kez ''doğru'' vermesi üzerine İmamoğlu ilk tepkisini, ''Oldu, oldu, oldu'' sözleriyle verdi. 

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AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi - Sayfa 4

İmamoğlu, odada bulunan yol arkadaşlarıyla zafer pozu verdi. Odada bunlar yaşanırken, seçim koordinasyon merkezinde görev yapan görevliler ve partililer de koridorlarda sevinç gösterilerinde bulundu.

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