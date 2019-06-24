AA'nın ilk sonuçlarıyla ilgili İmamoğlu bakın ne söyledi

İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte SKM'de büyük sevinç yaşanırken sonuçlar geldikçe odadaki sevinç yerini bu kez coşkuya bıraktı. Anadolu Ajansı'nın da saat 07.30 itibariyle seçim sonuçlarını bu kez ''doğru'' vermesi üzerine İmamoğlu ilk tepkisini, ''Oldu, oldu, oldu'' sözleriyle verdi.