Aamir Khan yarım kalan filmi için Türkiye'ye geliyor! Bakanlık duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aamir Khan, daha önce 2017 yılının Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelmiş, Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.