A380 uçağı ilk kez Türkiye'ye ticari uçuş yaptı!

İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluştu

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanı'nda yolcular, sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor. Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.