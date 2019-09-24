A380 uçağı ilk kez Türkiye'ye ticari uçuş yaptı!
Thomas Cook mağdurları için 12 uçak, Dalaman Havalimanı'na geldi. Ekim ayında İngiltere'den gelecek 25 bin kişin de Marmaris rezervasyonu iptal oldu.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.
12 uçak Dalaman'da
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak, Dalaman Havalimanı'na geldi.
İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluştu
Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanı'nda yolcular, sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor. Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.
Dünyanın en büyük yolcu uçağı a380 11 yıl sonra Türkiye'de
Türkiye’ye daha önce tanıtım uçuşları için gelen dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, hizmete girmesinden 11 yıl sonra ilk ticari seferini yaptı. Malta merkezli HiFly’a ait 9H-MIP tescilli Airbus A380 Dalaman Havalimanı’na geldi.