A101'de Temmuz indirimi A101 4 Temmuz 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu...

A101 Aktüel 4 Temmuz kampanyası ile satışa sunulacak ürünler arasında oldukça dikkat çeken aktüel ürünler yer alıyor. Özellikle oto ürünleri bu hafta oldukça çok çeşitle kampanyada yer alıyor. A101'de bu haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Samsung J6+ Cep Telefonu oluyor. 4 Temmuz Perşembe gününden itibaren 1.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Samsung J6+ Cep Telefonu haricinde birçok aktüel ürün avantajlı fiyatlar ile kampanyada yer alıyor.