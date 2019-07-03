A101'de Temmuz indirimi A101 4 Temmuz 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu...
A101 4 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 4 Temmuz Perşembe günü A101'e gelecek fırsat ürünleri belli oldu. A101 Aldın Aldın kampanyasında Temmuz ayının ilk aktüel ürünleri neler diyorsanız sizin için hemen detaylara geçelim.
A101 Aktüel 4 Temmuz kampanyası ile satışa sunulacak ürünler arasında oldukça dikkat çeken aktüel ürünler yer alıyor. Özellikle oto ürünleri bu hafta oldukça çok çeşitle kampanyada yer alıyor. A101'de bu haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Samsung J6+ Cep Telefonu oluyor. 4 Temmuz Perşembe gününden itibaren 1.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Samsung J6+ Cep Telefonu haricinde birçok aktüel ürün avantajlı fiyatlar ile kampanyada yer alıyor.
Haftanın öne çıkan aktüel ürünlerini incelediğimiz A101 Aldın Aldın kampanyasında uygun fiyatlarla yer alan aktüel ürünleri incelemeye devam ediyoruz. 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak katalogta bu haftanın dikkat çeken diğer aktüel ürünleri olarak Samsung 55" UHD Curved Tv, SEG Derin Dondurucu, Piranha Titan C Type 7795 Oto Multimedya Sistemi, Sinbo Multi Blender Seti ve Ayakkabı Dolabı yer alıyor.
Hemen A101 4 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;
Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv 4.499 TL
Samsung J6+ Cep Telefonu 1.199 TL
SanDisk 16 GB OTG USB 3.0 Bellek 34,95 TL
SEG SDF 2451M Derin Dondurucu 1.199 TL
Sinbo SBG-7102A Metal Ayaklı Elektrikli Izgara 85 TL
Sinbo SHB-3114 Multi Blender Seti 139 TL
Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL
Aprilla AFM 2810 Ayak Masaj Aleti 85 TL
Aprilla ATR-7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL
Karakter Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 39,95 TL
Karakter Lisanslı Kırlent 10,95 TL
Karakter Lisanslı Pike 27,95 TL
Silk&Blue Bay/Bayan Suba Çorap 2,25 TL
GoSmart Araç Şarjı 9,95 TL
Piranha Titan C Type 7795 Oto Multimedya Sistemi 429 TL
Piranha 11248 Hava Kompresörü 69,95 TL
Piranha Araç İçi Otomatik Telefon Tutacağı 9,95 TL
Piranha 6106FM Tansmitter 29,95 TL
Piranha PVC 4004 Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL
Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL
Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası ve Yüzey Kaplama 19,95 TL
Piranha Hasır Oto Minderi 29,95 TL
Piranha Oto Sürgülü Kol Dayama 59,95 TL
Piranha Oto Halı Paspas Seti 24,95 TL
Plenty Oto Bakım ve Cila Seti 11,95 TL
Piranha Oto Ön Cam Güneşlik 6,95 TL