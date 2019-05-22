A101'de Ramazan indirimi devam ediyor! İşte A101 23 Mayıs 2019 indirim ve aktüel ürünler kataloğu

A101 Aktüel 23 Mayıs fırsatları incelememizde bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri General Mobile GM8 GO Black Cep Telefonu, Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge, Altus Çekmeceli Derin Dondurucu ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolapoluyor. Bu hafta yayınlanan A101 Aktüel Kataloğu incelememizde ayrıca bebek ve çocuklara yönelik ürünlerde Gold Baby Çift Yönlü Bebek Arabası, Dolu Uzaktan Kumandalı Akülü Araba, Işıklı Paten, 16 Jant Bisiklet, Ficher-Price Mama Sandalyesi ve Bebek Oto Koltuğu dikkat çeken diğer aktüel ürünler oluyor.

A101 23 Mayıs 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan ürünleri ve bu ürünlere ait avantajlı fiyatları listeleyelim;