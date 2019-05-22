A101'de Ramazan indirimi devam ediyor! İşte A101 23 Mayıs 2019 indirim ve aktüel ürünler kataloğu
A101 23 Mayıs 2019 kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. 23 Mayıs A101 Aldın Aldın kataloglarında bu hafta birçok ürün uygun fiyatlar ile yer alıyor. 23 Mayıs - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Aktüel Ürünler kampanyasında neler var sorusunun en detaylı cevabı yine sitemizde yer alıyor.
Aldın Aldın sloganı ile yayınlanan A101 23 Mayıs 2019 Kataloğu incelememizde bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart Tv oluyor. A101'de bu hafta 23 Mayıs'ta başlayacak kampanyada 2.929 TL fiyatla yer alan Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart Tv haftanın fırsat ürünü olurken daha onlarca aktüel ürün de yine katalogta cazip fiyatlar ile yer alıyor.
A101 Aktüel 23 Mayıs fırsatları incelememizde bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri General Mobile GM8 GO Black Cep Telefonu, Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge, Altus Çekmeceli Derin Dondurucu ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolapoluyor. Bu hafta yayınlanan A101 Aktüel Kataloğu incelememizde ayrıca bebek ve çocuklara yönelik ürünlerde Gold Baby Çift Yönlü Bebek Arabası, Dolu Uzaktan Kumandalı Akülü Araba, Işıklı Paten, 16 Jant Bisiklet, Ficher-Price Mama Sandalyesi ve Bebek Oto Koltuğu dikkat çeken diğer aktüel ürünler oluyor.
A101 23 Mayıs 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan ürünleri ve bu ürünlere ait avantajlı fiyatları listeleyelim;
Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart Tv 2.929 TL
General Mobile GM8 GO Black Cep Telefonu 749 TL
Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamera 99 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL
Piranha 7806 Bluetooth Hoparlör 34,95 TL
Toshiba 32 GB Micro SDHC Class 10 Hafıza Kartı 26,95 TL
Toshiba 16 GB Micro SDHC Class 10 Hafıza Kartı 18,95 TL
Altus AL 1033 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL
Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge 259 TL
Sinbo SHB-3117 El Blender Seti 99,95 TL
Aprilla ATR-7025 Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL
Dolu Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 599,95 TL
Işıklı Paten 69,95 TL
Dizlik-Dirseklik Koruyucu Set 9,95 TL
Gold Baby Çift Yönlü Bebek Arabası 249,95 TL
16 Jant Bisiklet 249,95 TL
Bebek Oto Koltuğu 199,95 TL
Fisher-Price Mama Sandalyesi 269,95 TL
Lisanslı Bebek Ayakkabısı 11,95 TL
Oyuncak Lisanslı Metal Araçlar 5,95 TL
Kitap Çeşitleri 4,95 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 209,95 TL
Cam Tabak Çeşitleri 2,50 TL
No-frost Saklama Kabı 5,95 TL
Erzak Kabı 7,50 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 14,95 TL
Güveç Seti 6'lı 8,50 TL
Metal Saplı Silikon Servis Gereçleri 9,95