A101'de Ramazan ayı indirimi İşte A101 2 Mayıs kataloğu

A101 Aktüel 2 Mayıs fırsatlarında bu hafta ilk dikkat çeken aktüel ürün Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv oluyor. 2 Mayıs Perşembe gününden itibaren tüm A101 Market şubelerinde satışa sunulacak olan Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv için belirlenen satış fiyatı ise 4.499 TL oluyor. A101 Aldın Aldın kampanyalarında birçok aktüel ürün yer alıyor.

İşte A101 2 Mayıs Aldın Aldın indirimli ürünleri

Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv 4.499 TL

Samsung M20 Cep Telefonu 1.579 TL

Next Minix HD Punto uydu Alıcısı 89,95 TL

WD 1 TB Harici Hard Disk 279 TL

Sinbo STM-5817 Elektrikli Semaver 139 TL

Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL

Kiwi KHB-4415 Çubuk El Blender 49,95 TL

Aprilla ABS-1025 Dijital Banyo Baskülü 34,95 TL

Aprilla PVC 4004 Araç Tpi El Süpürgesi 49,95 TL

Osram Led Ampul 8,95 TL

HI-LEVEL 16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL

HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 17,95 TL

Piranha 9945 Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL