A101'de Ramazan ayı indirimi İşte A101 2 Mayıs kataloğu
A101 2 Mayıs Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. Bu hafta 2 Mayıs A101 Aldın Aldın kataloğu ile gelecek birbirinden güzel ürünleri inceledik ve sizlerle buluşturduk. A101 Market mağazalarında 2 Mayıs Perşembe günü başlayacak kampanyanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 Aktüel 2 Mayıs fırsatlarında bu hafta ilk dikkat çeken aktüel ürün Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv oluyor. 2 Mayıs Perşembe gününden itibaren tüm A101 Market şubelerinde satışa sunulacak olan Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv için belirlenen satış fiyatı ise 4.499 TL oluyor. A101 Aldın Aldın kampanyalarında birçok aktüel ürün yer alıyor.
İşte A101 2 Mayıs Aldın Aldın indirimli ürünleri
Samsung 55NU7300 55" UHD Curved Tv 4.499 TL
Samsung M20 Cep Telefonu 1.579 TL
Next Minix HD Punto uydu Alıcısı 89,95 TL
WD 1 TB Harici Hard Disk 279 TL
Sinbo STM-5817 Elektrikli Semaver 139 TL
Kiwi KK-3304 Su Isıtıcı 34,95 TL
Kiwi KHB-4415 Çubuk El Blender 49,95 TL
Aprilla ABS-1025 Dijital Banyo Baskülü 34,95 TL
Aprilla PVC 4004 Araç Tpi El Süpürgesi 49,95 TL
Osram Led Ampul 8,95 TL
HI-LEVEL 16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL
HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 17,95 TL
Piranha 9945 Bluetooth Kulaklık 59,95 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL
Piranha Araç İçi Otomatik Telefon Tutacağı 9,95 TL
Battal Yatak Örtüsü 39,95 TL
Dantelli Runner 4,95 TL
Dantelli Masa Örtüsü 19,95 TL
Silk&Blue Bay Kısa Kollu Likralı Pijama Takımı 29,95 TL
Kilim 17,95 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL
Kurulama Bezi 3'lü 5,95 TL
Silk&Blue Bay/Bayan Görünmez Çorap 1,75 TL
Silk&Blue Desenli Bayan Patik Çorap 3'lü 5,95 TL
Marie Claire Bayan Seamless Tayt 19,95 TL
Bianchi 26" Alice Dağ Bisikleti 899 TL
Bianchi 26" Nova Dağ Bisikleti 999 TL
Universal Pilates Seti 36,95 TL
Silikon Topukluk 12,95 TL
Silikon Tabanlık 21,95 TL
Dik Duruş Korsesi 17,50 TL
Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet 39,95 TL
24 Parça Ahşap Yapboz 12,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 175 TL
Katlanabilir Alüminyum Piknik Masa-Tabure Seti 169,95 TL
Thermo Piknik Çantası 39,95 TL
Közmatik 8,50 TL
Plastik Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 18'li 4,95 TL
Sinbo Termos 22,50 TL
Hobby Life Büyük Boy Kayık Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 1,75 TL
Hobby Life Piknik Sepeti 17,50 TL
Hobby Life Küçük Boy Kayık Tabak 1 TL
Silikon Topukluk 12,95 TL
Silikon Tabanlık 21,95 TL
Dik Duruş Korsesi 17,50 TL
Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet 39,95 TL
24 Parça Ahşap Yapboz 12,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 175 TL
Katlanabilir Alüminyum Piknik Masa-Tabure Seti 169,95 TL
Thermo Piknik Çantası 39,95 TL
Közmatik 8,50 TL
Plastik Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 18'li 4,95 TL
Sinbo Termos 22,50 TL
Hobby Life Büyük Boy Kayık Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 1,75 TL
Hobby Life Piknik Sepeti 17,50 TL
Hobby Life Küçük Boy Kayık Tabak 1 TLSilikon Topukluk 12,95 TL
Silikon Tabanlık 21,95 TL
Dik Duruş Korsesi 17,50 TL
Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet 39,95 TL
24 Parça Ahşap Yapboz 12,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 175 TL
Katlanabilir Alüminyum Piknik Masa-Tabure Seti 169,95 TL
Thermo Piknik Çantası 39,95 TL
Közmatik 8,50 TL
Plastik Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 18'li 4,95 TL
Sinbo Termos 22,50 TL
Hobby Life Büyük Boy Kayık Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 1,75 TL
Hobby Life Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 1,75 TL
Hobby Life Piknik Sepeti 17,50 TL
Hobby Life Küçük Boy Kayık Tabak 1 TL