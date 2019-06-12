A101'de karne hediyesi ve 'Babalar Günü' fırsat kataloğu İşte A101 13 Haziran 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu

A101 Aktüel 13 Haziran kampanyasında haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünlerinden bir tanesi Samsung 49NU7300 49" Curved 4K UHD Tv oluyor. A101 Market mağazalarında 13 Haziran Perşembe gününden itibaren 3.699 TL fiyatla satışa sunulacak olan Samsung Curved 4K UHD Tv haftanın en dikkat çeken aktüel ürünlerinin başında geliyor.

A101'de bu hafta yaklaşan babalar günü özel ürünlerinin de yer aldığını söylemiştik. Babalar günü için hediye seçeneklerini A101 Market fırsatlarında uygun fiyatlarla değerlendirebilirsiniz. Babalar günü için hediye olabilecek ürünlere sayfamızın devamında yer vereceğiz. Bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri olarak Honor 7S Cep Telefonu, Xbox One S Oyun Konsolu, Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı, 26" Jant Bisiklet, Kiwi Blender Seti ve Fantom Dik Süpürge sayılabilir.