A101'de karne hediyesi ve 'Babalar Günü' fırsat kataloğu İşte A101 13 Haziran 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu
A101 13 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta gelecek ürünleri tüm detayları ile sayfamızda sizlere sunuyoruz. 13 Haziran A101 aktüel ürün kataloğunda yer alan aktüel ürünlerde yaklaşan Babalar Günü için de özel ürünler yer alıyor. A101 Market yeni hafta kampanyasında neler var hızlıca göz atalım.
A101 Aktüel 13 Haziran kampanyasında haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünlerinden bir tanesi Samsung 49NU7300 49" Curved 4K UHD Tv oluyor. A101 Market mağazalarında 13 Haziran Perşembe gününden itibaren 3.699 TL fiyatla satışa sunulacak olan Samsung Curved 4K UHD Tv haftanın en dikkat çeken aktüel ürünlerinin başında geliyor.
A101'de bu hafta yaklaşan babalar günü özel ürünlerinin de yer aldığını söylemiştik. Babalar günü için hediye seçeneklerini A101 Market fırsatlarında uygun fiyatlarla değerlendirebilirsiniz. Babalar günü için hediye olabilecek ürünlere sayfamızın devamında yer vereceğiz. Bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri olarak Honor 7S Cep Telefonu, Xbox One S Oyun Konsolu, Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı, 26" Jant Bisiklet, Kiwi Blender Seti ve Fantom Dik Süpürge sayılabilir.
A101 13 Haziran 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;
Samsung 49NU7300 49" Curved 4K UHD Tv 3.699 TL
Altus AL-1090 Tezgah Seviyesi Buzdolabı 549 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
Xbox One S Oyun Konsolu 1.699 TL
Kiwi KHB-4440 Blender Seti 89 TL
Aprilla ATR-7014 Şarjlı Saç-Sakal ve Favori Düzeltme Cihazı 39,95 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 119 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 64,95 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 34,95 TL
Sentar Akıllı Çocuk Saati 299 TL
26" Jant Bisiklet 359,95 TL
Bisiklet Anahtarı 8,95 TL
JWIN MK-1261 61 Tuşlu Org 99,95 TL
Şık Barbie Bebek 24,95 TL
Lolla's Oyuncak Bebek İş Başında 49,95 TL
Lolla's Oyuncak Bebek Kır Gezisinde 29,95 TL
XL Yatak Örtüsü 220x240cm 49,95 TL
Kilim 120x180cm 24,95 TL
Karakter Lisanslı Penye Çocuk Patik Çorap 2'li 3,95 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL
Çift Kişilik Pike 19,95 TL
Bay Omuz Askılı Çanta 12,95 TL
El Çantası 12,95 TL
Bay Kemer 9,95 TL
Muya Bay Terlik 29,95 TL
Bay Bayan Spor Ayakkabı 29,95 TL
Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL
Şeffaf Su Kovası 9,95 TL
Şeffaf Maşrapa 24,95 TL
Cam Biberon Set 2'li 13,50 TL
Çocuk klozet Adaptörü 5,95 TL
Lisanslı Çocuk Taburesi 7,50 TL
Çocuk Basamağı 9,95 TL
Perfect Kanatlı Kurutmalık 39,95 TL
Solid Ütü Masası 59,95 TL
Silikon Mandal 10'lu 4,95 TL
Elmas Sele Sepet 14,95 TL
Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 29,95 TL
Duş Seti 14,95 TL
Lezzine Ezine Beyaz Peynir Çeşitleri 200g 8,75 TL
İçim Light Süt 4x1 Litre 13,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana & Kuzu Cızbız Köfte 390g 16,95 TL
Banvit Piliç Jumbo Piliç 330g 5,45 TL
La Vache qui rit Dilimli Burger Peyniri 320g 12,90 TL
Greenvillage Dondurulmuş Organik Tavuk Kanat 450g 9,95 TL
Öncü Pul Biber 1000g 19,95 TL
Öncü Domates & Biber Karışık Salça 1600g 25,95 TL