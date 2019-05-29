A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101 Aldın Aldın kampanyasında bu hafta 30 Mayıs 2019 aktüel kataloğu ile Mayıs ayının son fırsatları yayınlandı. 30 Mayıs A101 Aktüel kataloğu ile gelecek ürünler neler hemen göz atalım. A101 30 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Bu hafta Mayıs ayının son kampanyası olan A101 30 Mayıs 2019 aktüel kataloğu ile gelecek ürünleri inceledik. Birbirinden cazip ürünlerin yer aldığı kampanyada plaj malzemeleri ve deniz ürünleri de yer alıyor.
30 Mayıs A101 Market kampanyasında haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Honor 8A Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta Perşembe gününden itibaren 1.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Honor 8A Cep Telefonu kadar dikkat çeken diğer aktüel ürünleri de sizlere tanıtalm. Bu hafta yayınlanan A101 Aktüel 30 Mayıs kampanyasında Ramazan bayramı öncesi oldukça cazip ürünler yer alıyor.
A101 30 Mayıs 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;
HI-LEVEL 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 1.499 TL
Honor 8A Cep Telefonu 1.199 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 39,95 TL
HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
SEG SDF 2451 M Derin Dondurucu 1.199 TL
Sinbo SHB-3100S El Blender Seti 89 TL
Kiwi KCM-7510 Elektrikli Cezve 29,95 TL
Aprilla AHC-5030 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 79,95 TL
Aprilla ATR-7002 Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL
Sunny Rossa Dik Süpürge 99,95 TL
Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL
Aprilla AFC-8004 Otomatik Ayak Bakım Törpüsü 19,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Kabartma Halı 4 Metrekare 99,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Kabartma Yolluk 80x150cm 39,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Kabartma Yolluk 80x300cm 69,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Kabartma Halı 120x180cm 59,95 TL
Çok Amaçlı Masa Örtüsü 150x150 cm 7,95 TL
Silk & Blue Bay Bayan Suba Çorap 2,25 TL
Silk & Blue Bay Bambu Çorap 4,50 TL
Brillant Çift Mekanizmalı Stor Perde 150x200 cm 79,95 TL
Metal Maşa 2,95 TL
Mangal 50'lik 44,95 TL
Mangal Yelpazesi 1,50 TL
Mangal Teli 9,95 TL
Kale Çanta Termos 10 Litre 59,95 TL
Plaj Sandalyesi 44,95 TL
Plaj Şezlongu 47,95 TL
Plaj Hasırı 9,95 TL
Bay/Bayan Hasır Şapka 10,95 TL
Plaj Havlusu 19,95 TL
Lisanslı Plaj Çantası 14,95 TL
Erkek Kısa Deniz Şortu 14,95 TL
Bayan Deniz Şortu 14,95 TL
Çocuk Deniz Şortu 11,95 TL
Bayan Tokalı Babet 18,95 TL
Bayan Sandalet 18,95 TL
Çocuk Terlik 9,95 TL
Lisanslı Çocuk Parmak Arası Terlik 12,95 TL
Lisanslı Parmak Arası Terlik 12,95 TL
Bayan Terlik 13,95 TL
Lisanslı Çocuk Baber 14,95 TL
Bayan Babet 7,95 TL