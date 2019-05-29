A101'de bayrama özel ürünler? A101 30 Mayıs 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu

30 Mayıs A101 Market kampanyasında haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Honor 8A Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta Perşembe gününden itibaren 1.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Honor 8A Cep Telefonu kadar dikkat çeken diğer aktüel ürünleri de sizlere tanıtalm. Bu hafta yayınlanan A101 Aktüel 30 Mayıs kampanyasında Ramazan bayramı öncesi oldukça cazip ürünler yer alıyor.