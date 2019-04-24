A101'de ay sonu indirimi! A101 25 Nisan Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 Market Katalog; bu hafta A101 25 Nisan 2019 Aktüel Kataloğu ile Nisan ayının son kampanyası olarak geldi. 25 Nisan Perşembe A101 Kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta gelecek ürünler neler hemen bakalım.
A101 25 Nisan 2019 Kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta Nisan ayının son kampanyasında 25 Nisan Perşembe gününden itibaren gelecek ürünleri inceliyoruz. Bu hafta 25 Nisan A101 Aktüel kampanyası ile gelecek tüm ürünler sayfamızda liste halinde yer alıyor. A101 Market şubelerinde 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada neler var hemen göz atalım.
Elton EL49DLK1705 49" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.699 TL
Honor 8A Cep Telefonu 1.299 TL
Piranha Akıllı Çocuk Saati 199,95 TL
Sandisk 32 GB Micro SD Class 10 Hafıza Kartı 28,95 TL
Sandisk 32 GB USB Bellek 28,95 TL
Arzum AR-2003 Cookart Midi Fırın 249 TL
Dyo Yapı-Silk Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası 15 Litre 229,95 TL
Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 39,95 TL
Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 37,95 TL
4 Basamaklı Merdiven 69 TL
Attlas ECO PG 60 Elektrostatik Boya Tabancası 99,95 TL
Nilson Kablolu Topraklı 3'lü Priz + Golyat 3'lü Fiş Priz 18,95 TL
Boya Rulosu 5,50 TL
Küçük Boy Boya Rulosu 2,95 TL
Boya Fırçası 2,95 TL
KL KLDM1305 Darbeli Matkap 199,95 TL
KL KLDM1820 Çift Akülü Darbeli Vidalama / Matkap 599,95 TL
Attlas ECO AC 2024 Hava Kompresörü 449 TL
KL KLMP2601 Kırıcı Delici Matkap 399,95 TL
KL KLAT89100E Avuç Taşlama 149,95 TL
Attlas ECO Z175 Titreşimli Zımpara 79,95 TL
Attlas HT 1701 Hava Tabancası 27,95 TL
Attlas ECO LM 40 Lazer Mesafe Ölçer 129,95 TL
Taboo Bia TAB-9000 Çocuk Masa Sandalye Takımı 119,95 TL
Vakumlu Hurç 19,95 TL
SEG SCM-9100 Çamaşır Makinesi 1.299 TL
SEG SBM-4001 Bulaşık Makinesi 999 TL
SEG SDF-2451F Derin Dondurucu 1.199 TL
Aprilla AHS-2025 Saç Maşası 39,95 TL
Aprilla AHS-2013 Saç Düzleştirci 34,95 TL
Aprilla ATR-5007 Saç Kesme Makinesi 49,95 TL
Arzum AR-2037 Mistost Tost Makinesi 159 TL
Arzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Arzum AR-5064 Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL
Luminarc Arcopal Kase 5,95 TL
Luminarc Arcopal Servis Tabağı 5,95 TL
Luminarc Arcopal Yemek Tabağı 5,95 TL
Papilla Kızartma Tenceresi 32,50 TL
Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Sinbo Emaye Kek / Turta Kalıbı 14,95 TL
Benekli Kase 6,95 TL
Kahve Tepsisi 3,95 TL
Rooc Lazer Kesim Bıçak Seti 3'lü 5,95 TL
Termos Bardak 9,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 6,95 TL
Hazneli Rende 3,95 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 6,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 4,95 TL
Kulplu Süzgeç 4,95 TL
Vakumlu Kapak 7,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü / 4'lü 3,50 TL
Taboo Kesme ve Sunum Tahtası 3'lü 24,95 TL
Çok Amaçlı Düzenleyici Raf 12,50 TL
Kaymaz Taban Kadife Halı 99,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x150cm 29,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Yolluk 80x300cm 59,95 TL
Kaymaz Taban Kadife Halı 130x190cm 49,95 TL
Çekyat Örtüsü 29,95 TL
DoReMi Bayan Seamless Sütyen 16,95 TL
DoReMi Bay Seamless Boxer 9,95 TL
DoReMi Bayan Seamless Slip 7,95 TL
DoReMi Bayan Seamless Boxer 7,95 TL
DoReMi Bayan İnce Askılı Seamless Büstiyer 7,95 TL
Silk&Blue Erkek Soket Çorap 5'li 9,95 TL
Doğuş Black Label Siyah Çay 1000g + Doğuş Küp Şeker 300g 21,95 TL
Miskos Sade Çekme Helva 410g 5,95 TL
Kent Bringer Et / Tavuk Bulyon 2x12'li 3,75 TL
Çerezya Safa Hurması 200g 7,45 TL
Çerezya Medine Hurması 250g 12,50 TL
Hastel Hazır Sarma Kadayıf 300g / Gül Kadayıf 350g 6,95 TL
Gazioğlu Üçler Çiğ Tel Kadayıf 500g 5,45 TL
Nimet Kemalpaşa Tatlısı 140g 2,95 TL
Nimet Şekerpare 250g 2,95 TL
Arseven Abdullah Saffet Oğulları Güllaç 400g 11,45 TL