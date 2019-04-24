A101'de ay sonu indirimi! A101 25 Nisan Perşembe aktüel indirimli ürünler kataloğu

A101 25 Nisan 2019 Kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta Nisan ayının son kampanyasında 25 Nisan Perşembe gününden itibaren gelecek ürünleri inceliyoruz. Bu hafta 25 Nisan A101 Aktüel kampanyası ile gelecek tüm ürünler sayfamızda liste halinde yer alıyor. A101 Market şubelerinde 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada neler var hemen göz atalım.

Elton EL49DLK1705 49" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.699 TL

Honor 8A Cep Telefonu 1.299 TL

Piranha Akıllı Çocuk Saati 199,95 TL

Sandisk 32 GB Micro SD Class 10 Hafıza Kartı 28,95 TL

Sandisk 32 GB USB Bellek 28,95 TL

Arzum AR-2003 Cookart Midi Fırın 249 TL

Dyo Yapı-Silk Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası 15 Litre 229,95 TL

Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 39,95 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 37,95 TL

4 Basamaklı Merdiven 69 TL

Attlas ECO PG 60 Elektrostatik Boya Tabancası 99,95 TL

Nilson Kablolu Topraklı 3'lü Priz + Golyat 3'lü Fiş Priz 18,95 TL

Boya Rulosu 5,50 TL

Küçük Boy Boya Rulosu 2,95 TL