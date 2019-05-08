A101'de 'Anneler Günü' indirimi A101 9 Mayıs 2019 indirim ve aktüel ürünler kataloğu

A101 Aktüel Ürünler incelememizde bu hafta öne çıkan diğer aktüel ürünler Honor 7S Cep Telefonu, Toshiba 43" Full HD Smart Tv ve SEG Buzdolabı oluyor. Kampanyada dikkat çeken diğer aktüel ürünler ise Roboom Valiz Çeşitleri ve Zigon Sehpa oluyor.

Şimdi A101 9 Mayıs 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;

Toshiba 43L2863DAT 43" Full HD Smart Tv 2.099 TL

HI-LEVEL 32" Uydu Alıcılı Led Tv 1.099 TL

Honor 7S Cep Telefonu 799 TL

SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.279 TL

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi

Brillant Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,95 TL

Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,95 TL

Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 379 TL

Fantom Carbon DC 1000 Dik Süpürge 119 TL

Sunny Sierra Çelik Çaycı 109 TL

Arzum AR-2032 Tostino Izgara ve Tost Makinesi 199 TL

Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 69,95 TL

Arzum Starry El Blender Seti 129 TL

Arzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL