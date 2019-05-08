A101'de 'Anneler Günü' indirimi A101 9 Mayıs 2019 indirim ve aktüel ürünler kataloğu
A101 9 Mayıs 2019 fırsatları yayınlandı. A101 Market mağazalarına 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren gelecek aktüel ürünler belli oldu. Tüm detayları ile incelediğimiz A101 09.05.2019 Perşembe fırsatlarını liste halinde sizlere sunduk. A101'de bu hafta neler var hemen bakalım
9 Mayıs A101 Aktüel incelememizde bu hafta 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla annelere hediye edilebilecek ürünlere de yer verildiğini görüyoruz. Bu hafta yayınlanan 9 Mayıs Aldın Aldın kampanyasında "Anneler Günü'nüz Kutlu Olsun!" mesajı ile birçok aktüel ürün geliyor. Anneye hediye olabilecek ürünlerden bir tanesi de çoğu zaman aktüel ürün kataloglarında yer alan ve oldukça talep gören Singer Promise Dikiş Makinesi oluyor. A101 9 Mayıs kampanyasında yer alan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi fiyatı ise 399 TLoluyor.
A101 Aktüel Ürünler incelememizde bu hafta öne çıkan diğer aktüel ürünler Honor 7S Cep Telefonu, Toshiba 43" Full HD Smart Tv ve SEG Buzdolabı oluyor. Kampanyada dikkat çeken diğer aktüel ürünler ise Roboom Valiz Çeşitleri ve Zigon Sehpa oluyor.
Şimdi A101 9 Mayıs 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;
Toshiba 43L2863DAT 43" Full HD Smart Tv 2.099 TL
HI-LEVEL 32" Uydu Alıcılı Led Tv 1.099 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.279 TL
Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi
Brillant Tek Kişilik Nevresim Takımı 74,95 TL
Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,95 TL
Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 379 TL
Fantom Carbon DC 1000 Dik Süpürge 119 TL
Sunny Sierra Çelik Çaycı 109 TL
Arzum AR-2032 Tostino Izgara ve Tost Makinesi 199 TL
Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 69,95 TL
Arzum Starry El Blender Seti 129 TL
Arzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Sinbo SCM-2928 Türk Kahvesi Makinesi 29,95 TL
Tek Kişilik Yatak Örtüsü 29,95 TL
Kaymaz Taban Saçaklı Banyo Halısı 24,95 TL
Kaymaz Taban Saçaklı Oval Banyo Halısı 24,95 TL
Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Marie Claire Kız Çocuk Kısa Kollu Pijama Takımı 21,95 TL
Marie Claire Bayan Kısa Kollu Pijama Takımı 29,95 TL
Marie Claire Bayan Kısa Kollu Gecelik 19,95 TL
Marie Claire Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL
Marie Claire Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL
Marie Claire Bayan Slip 3'lü 9,95 TL
Örme Masa Örtüsü 17,95 TL
Bayan Soket Çorap 1,50 TL
Bayan Suba Çorap 1,25 TL
Nehir Tatlı Kaşığı - Çatalı 3,50 TL
Nehir Yemek Kaşığı - Çatalı 3,95 TL
Nehir Servis Gereçleri 14,95 TL
Nehir Çay Kaşığı 2,50 TL
Tekli Porselen Ürünler 4,95 TL
Keramika Anneler Günü Kupa/Çerezlik 4,95 TL
Keramika Makarna Tabağı 26cm 9,95 TL
Porselen Fincan Takımı 2'li 19,95 TL
Kütahya Porselen Kase 15cm 4,95 TL
Kütahya Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı 35,95 TL
Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 24,95 TL
LAV Çay Seti 12 Parça 27,95 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 2,25 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 11,50 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 24,95 TL
Venüs Pasta Seti 9,95 TL
Kapaklı Benekli Kase 350ml 2,50 TL
Uzun Saklama Kabı 3,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 3,95 TL
Metal Ekmeklik 32,50 TL
Metal Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL
Mobetto Arda Masa 99,95 TL
Sandalye 49,95 TL
Roboom Büyük Boy Valiz 75 TL