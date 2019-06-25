A101'de 'Aldın Aldın' ürünlerinde' ay sonu indirimi İşte 27 Haziran indirimli ve aktüel ürünler kataloğu
Haziran ayının son indirimleri A101 27 Haziran 2019 Aktüel Kataloğu ile geliyor. Bu hafta A101 27 Haziran kampanyası ile gelecek tüm ürünleri burada görebilirsiniz. A101'de bu hafta neler var hemen sizlerle. A101 27 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek ürünler yayınlandı. Haziran ayının son A101 Aktüel kampanyası ile gelecek ürünleri sayfamızda sizlere sunduk. Bu hafta gelecek tüm ürünlerin yer aldığı A101 27 Haziran incelememize başlayalım.
27 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm A101 Market şubelerinde geçerli olacak aktüel ürünler kampanyasında haftanın fırsat ürünlerinden ilki Toshiba Ultra HD Smart Led Tv oluyor. Ücretsiz montaj himeti ile birlikte satışa sunulan Toshiba 49" Ultra HD Smart Led Tv fiyatı 2799 TL olarak broşürde yer alıyor. A101'de bu hafta gelecek diğer aktüel ürünlere de göz atalım.
A101 Aktüel Ürünler yeni hafta kampanyasında öne çıkan diğer aktüel ürünler Altus 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Alcatel 1S Cep Telefonu, Altus Dik Süpürge ve Mobetto Masa olarak sayılabilir. Haziran ayının son A101 Market fırsatlarının yer aldığı 27 Haziran 2019 Perşembe tarihli Aldın Aldın kataloğundan ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. A101 27 Haziran kampanyası ile gelecek tüm ürünleri ise hemen aşağıda sizlerle
A101 27 Haziran 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait cazip fiyatları listeleyelim;
Toshiba 49V5863DAT 49" Ultra HD Smart Led Tv 2.799 TL
Altus AL 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL
Alcatel 1S Cep Telefonu 899 TL
Altus Alesta AL 614 Dik Süpürge 139,95 TL
Aprilla AHS-2013 Saç Düzleştirici 34,95 TL
Aprilla ATR-5007 Saç Kesme Makinesi 49,95 TL
Sandisk 32 Gb Micro SD Class 10 Hafiza Kartı 29,95 TL
Sandisk 32 GB Usb Bellek 29,95 TL
Piranha Akıllı Bileklik 99,95 TL
Polosmart Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
Sütyen Yıkama Topu 4,95 TL
Magnetli Kapı Sinekliği 14,95 TL
Pencere Sinekliği 5,50 TL
Kız Çocuk Kapri Tayt 9,95 TL
Silk&Blue Bayan Dış Giyim Kapri 12,50 TL
Silk&Blue Bayan Modal Boxer 2'li 12,95 TL
Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL
Mobetto Arda Masa 119,95 TL
Sandalye 65 TL
Mermer Görünümlü Ahşap Sehpa 3'lü 95 TL
Mermer Görünümlü Ahşap Orta Sehpa 95 TL
Verda Porselen Demlikli Emaye Çaydanlık 69,95 TL
Sinbo Termos 24,95 TL
Erzak Kabı 4,95 TL
Detoks Matara 9,95 TL
Sun ve Diamond Cam Tabak 21cm 2 TL
Sun ve Diamond Cam Kase 13cm 2 TL
Sun ve Diamond Cam Tabak 28cm 4,95 TL
Bay / Bayan Spor Ayakkabı 29,95 TL
Kaleci Eldiveni 19,95 TL