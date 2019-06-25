A101'de 'Aldın Aldın' ürünlerinde' ay sonu indirimi İşte 27 Haziran indirimli ve aktüel ürünler kataloğu

27 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm A101 Market şubelerinde geçerli olacak aktüel ürünler kampanyasında haftanın fırsat ürünlerinden ilki Toshiba Ultra HD Smart Led Tv oluyor. Ücretsiz montaj himeti ile birlikte satışa sunulan Toshiba 49" Ultra HD Smart Led Tv fiyatı 2799 TL olarak broşürde yer alıyor. A101'de bu hafta gelecek diğer aktüel ürünlere de göz atalım.