A101'de 'Aldın Aldın' indirimli aktüel kataloğu yayınlandı 20 Haziran 2019
A101 20 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelecek ürünleri tüm detayları ile sayfamızda sizlere sunduk. 20 Haziran A101 Market aktüel ürün kataloğunda yer alan aktüel ürünlerde muhteşem fırsatlar yer alıyor. A101 Aktüel yeni hafta kampanyasında neler var hemen bakalım.
A101 Market 20 Haziran kampanyasında haftanın öne çıkan ilk aktüel ürünü Honor 9 Lite Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta 20 Haziran Perşembe gününden itibaren 1199 TL fiyatla satılacak olan Honor 9 Lite Cep Telefonu haricinde birçok dikkat çeken fırsat ürünü var.
Haftanın Aldın Aldın fırsatlarını incelediğimiz A101 Market kampanyasında uygun fiyatlarla yer alan aktüel ürünleri incelemeye devam edelim. 20 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogta bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri olarak Elton 43" Full HD Uydu Alıcılı Led, Gölgelikli Salıncak, SEG Bulaşık Makinesi, Gölgelikli Salıncakve Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı yer alıyor.
A101 20 Haziran 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait avantajlı fiyatları listeleyelim;
Elton EL43DLK010 43" Full HD Uydu Alıcılı Led 1.399 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL
Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL
HI-LEVEL 16 GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL
HI-LEVEL 16 GB Micro SD Kart 19,95 TL
GoSmart USB Kablosu 9,95 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.299 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.099 TL
Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL
Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 29,95 TL
Sinbo STM-5813 Elektrikli Çay Makinesi 99,95 TL
Arzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Aprilla ABS-1025 Dijital Banyo Baskülü 39,95 TL
Kaymaz Taban Yolluk 29,95 TL
Kaymaz Taban Halı 34,95 TL
Nouvelle Silikon Yastık 13,50 TL
Marie Claire Bayan Kolsuz Atlet - Şort Takım 24,95 TL
Marie Claire Bayan Kolsuz Gecelik 24,95 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
4 Sepetli Çok amaçlı Dolap 109,95 TL
Çiçek Desenli Sineklik 1,50 TL
Elmas Sepet 8,95 TL
3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL
Kadife Askı 5'li 8,50 TL
3 Katlı Banyo Köşeliği 8,95 TL
Çok Amaçlı Asılabilir Dolap İçi Raf 22,95 TL
Zigon Sehpa 3'lü 99,95 TL
Katlanabilir Masa 69,95 TL
Gölgelikli Salıncak 249,95 TL
Katlanabilir Alüminyum Piknik Masa-Tabure Seti 199,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL
İki Kişilik Çadır 99,95 TL
Şişme Minder 34,95 TL
Keser - Testeser 19,95 TL
Matara Çeşitleri 34,95 TL
Olta Takımı 69,95 TL
Bay / Bayan Keten Ayakkabı 16,95 TL
İki Kişilik Hamak 29,95 TL
Piknik Seti 22,50 TL
Saklama Kabı 3'lü 9,50 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 720cc 8,95 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 1150cc 11,50 TL
Narenciye Sıkacağı / Nofrost Saklama Kabı 1,75 TL
Ahşap Kaşıklar 3 TL
Rinso Toz Deterjan 8 Kg 37,95 TL
Viking Yumuşatıcı 5 Litre 14,95 TL
Viking Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 8,95 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250ml 12,50 TL