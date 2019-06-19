A101'de 'Aldın Aldın' indirimli aktüel kataloğu yayınlandı 20 Haziran 2019

A101 Market 20 Haziran kampanyasında haftanın öne çıkan ilk aktüel ürünü Honor 9 Lite Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta 20 Haziran Perşembe gününden itibaren 1199 TL fiyatla satılacak olan Honor 9 Lite Cep Telefonu haricinde birçok dikkat çeken fırsat ürünü var.

Haftanın Aldın Aldın fırsatlarını incelediğimiz A101 Market kampanyasında uygun fiyatlarla yer alan aktüel ürünleri incelemeye devam edelim. 20 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogta bu haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri olarak Elton 43" Full HD Uydu Alıcılı Led, Gölgelikli Salıncak, SEG Bulaşık Makinesi, Gölgelikli Salıncakve Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı yer alıyor.