A101 Market'te kan donduran olay! Kayınvalide oğlunun öldürdüğü gelini için ağıt yaktı
ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde A101 Market'te çalışan 25 yaşındaki Sümeyye Yavlak, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde bıçakla katledildi. Talihsiz kadının, eşini gördükten sonra kaçıp marketin depoya saklandığı ancak kocasının kapıyı kırıp içeri girerek katlettiği ortaya çıktı.
Antalya’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 5 yıllık eşini çalıştığı zincir markette bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının tartışma sonrası kaçıp marketin deposuna saklandığı ancak kocasının kapıyı kırdığı öğrenilirken, kayınvalidenin gelinine yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.
Edinilen bilgiye göre, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terk etmedi. Çift arasında dün sabah yine tartışma yaşandı.
M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi.
Markete giren şahıs, tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.