A101 Market'te kan donduran olay! Kayınvalide oğlunun öldürdüğü gelini için ağıt yaktı

Edinilen bilgiye göre, tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terk etmedi. Çift arasında dün sabah yine tartışma yaşandı.