A101 kurbanlık fiyatları 2020 kaç para küçükbaş/büyükbaş hisse fiyatları
31 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramı için geri sayım başladı, kurbanlık pazarları da hareketlendi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki A101'de kurbanlık fiyatları kaç para oldu, A101 küçükbaş koç fiyatları ve büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?
Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık arayışlarına başladı, yurdun dört bir yanında kurbanlık pazarları hareketlendi. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları belli oldu mu?
A101'de 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu sorularını yanıtı ise belli oldu.
A101 kurbanlık fiyatları 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.