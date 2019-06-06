A101 'Aldın Aldın' da Ramazan bayramı fırsatları İşte 6 Haziran 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu
A101 6 Haziran 2019 Perşembe 'Aldın Aldın' kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta 6 - 12 Haziran tarihleri arasında gelecek ürünler belli oldu. Sayfamızda hem 6 Haziran A101 Aktüel fırsatlarını hem de 1 Haziran A101 Hafta Sonu indirimlerini bulabilirsiniz. Hafta sonu için yayınlanan Çok Al Az Öde ve Haftanın Yıldızları indirimlerinden önce A101 6 Haziran aktüel kataloğuna göz atalım.
Bu hafta yayınlanan A101 Kataloğu ile gelecek aktüel ürünlerden dikkat çekenlerin başında Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, HI-LEVEL Uydu Alıcılı Led Tv, Katlanabilir Yaylı Yatak ve 4 Raflı Kitaplık geliyor. Daha birçok aktüel ürünün yer aldığı A101 6 Haziran kampanyasıyla satışa sunulacak tüm aktüel ürünlere sayfamızın devamından liste halinde ulaşabilirsiniz
A101 6 Haziran 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait avantajlı fiyatları listeleyelim;
HI-LEVEL 39HL550 39" Uydu Alıcılı Led Tv 1.199 TL
Casper Via A3 Cep Telefonu 1.499 TL
Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL
Osram Led Ampul 8,95 TL
HI-LEVEL Smart USB Bellek 32 Gb 27,95 TL
HI-LEVEL Micro SD Kart 32 GB 27,95 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 279 TL
Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL
Aprilla PVC 4004 Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL
Aprilla AHC-5022 Şarjlı Saç Kesme Makinesi 49,95 TL
Arzum AR-2037 Mistost Tost Makinesi 149 TL
Sinbo STM-5700 Elektrikli Çay Seti 89,95 TL
Sandalye Minderi 7,95 TL
Masa Örtüsü 150x150cm 14,95 TL
Monoblok Sandalye Minderi 8,95 TL
Penti Her Gün 15Den Bayan Külotlu Çorap 3,95 TL
Penti Her Gün 15Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 2,95 TL
Penti Her Gün 15Den Bayan Soket Çorap 2'li 2,95 TL
Silk&Blue Bay/Bayan/Çocuk Soket Çorap 2'li 3,50 TL
Karakter Lisanslı Bebek Nevresim Seti 29,95 TL
Karakter Lisanslı Bebek Pike 90x140cm 17,95 TL
Marie Claire Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL
Marie Claire Bayan Slip 2'li 7,95 TL
Marie Claire Desenli Kaplı Sütyen 16,95 TL
Marie Claire Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL
Marie Claire Çocuk Pamuklu Üçgen Sütyen 12,95 TL
Marie Claire Bayan Kısa Kollu Gömlek Gecelik 29,95 TL
3 Kapılı Gardırop 279,95 TL
4 Raflı Kitaplık 69,95 TL
Çalışma Masası 69,95 TL
Katlanabilir Yaylı Yatak 169,95 TL
Roboom Kabin Boy Valiz 89 TL
Roboom Orta Boy Valiz 99 TL
Roboom Büyük Boy Valiz 109 TL
Vivaldi Metal Kulplu Tencere Seti 6 Parça 99,95 TL
Canlı Çiçek Kalonchoe 10,95 TL
Bayan Ayakkabı Çeşitleri 19,95 TL
Lisanslı Eva Zeka Oyunu 48 Parça 14,95 TL
Oyuncak Meyve Desenli Gitar 19,95 TL
Hızlı ve Sevimli Çekbırak Araçlar 5,95 TL
Bestseller Kitaplar 4,95 TL
Türk ve Dünya Klasikleri 4,95 TL
Termoslu Masa + Tabure Seti 199,95 TL
Orta Boy Cam Saklama Kabı 150cc 2,50 TL
Dekoratif Seramik Kase 16cm 2,50 TL
Seramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TL
Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL