A101 'Aldın Aldın' da Ramazan bayramı fırsatları İşte 6 Haziran 2019 aktüel ve indirimli ürünler kataloğu

Bu hafta yayınlanan A101 Kataloğu ile gelecek aktüel ürünlerden dikkat çekenlerin başında Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi, HI-LEVEL Uydu Alıcılı Led Tv, Katlanabilir Yaylı Yatak ve 4 Raflı Kitaplık geliyor. Daha birçok aktüel ürünün yer aldığı A101 6 Haziran kampanyasıyla satışa sunulacak tüm aktüel ürünlere sayfamızın devamından liste halinde ulaşabilirsiniz