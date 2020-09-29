A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri 1 Ekim 2020 A101 aktüel ürün fiyatları
A101 aktüel kataoğu 1 Ekim perşembe ürünleri açıklandı. Birçok üründe düşük fiyat garantisi veren A101 aktüel kataloğunda bu hafta yani 1 Ekim'de dikkat çeken ürünler arasında SEG marka beyaz eşyalar, papila granit tencere seti, sinbo ızgara tavası var. 8 raflo çok amaçlı dolab ise235 lira.
A101 aktüel kataloğı 1 ekim ürünleri görücüye çıktı. Beyaz eşyadan, en lezzettli atıştırmalıklara kadar birçok üründe en ucun fiyat garantisi veren A101 marketlerde bu hafta, yani 1 ekim perşembe aktüel kataloğunda Elton marka televizyon 899,00 TL şatış fiyatıyla ilgi görüyor. İşte, 1 Ekim 2020 A101 Aktüel ürünler kataloğu...
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Her ilde ve her ilçede şubesi olan A101 1 Ekim kataloğunda bu hafta her evde bulunması gereken 4 basamaklı merdiven 75 lira, dolap içi düzenleyici raf ise 10 lira olacak.
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Her hafta çocukları mutlu edecek ürünlere yer veren A101'de 1 ekim perşembe kataloğunda yine çeşit çeşit oyuncak var. Kamyonlar, arabadalar ve kepçeler 20 liradan satışa sunuldu. Barbie bebekler ise 30 liradan raflardaki yerini alacak.
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