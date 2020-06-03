A101 4 Haziran 2020 aktüel ürün perşembe kataloğu çıktı ürün incelemesi
A101 4 Haziran 2020 kataloğu yayımlandı binlerce vatandaş A101 aktüel kataloğunu araştırmaya başladı. Bu perşembe A101 marketlerde yine onlarca farklı üründe büyük indirim var. A101 4 Haziran aktüel kataloğunda aracınıza renk katacak ve yenilecek onlarca ürün var. Oto 2'li boyun yastığı 12 lira, hasır oto minderi 35 lira, manyetik telefon tutucu 15 lira.
A101 4 Haziran 2020 aktüel ürün perşembe kataloğu detaylı incelemesi haberimizde. Bu perşembe A101 market rafları yenilenen indirim dolu 4 Haziran 2020 aktüel kataloğu ile dolacak. Küçük ev eşyalarından, en lezzetli atıştırmalıklara kadar onlarca ürün A101 4 Haziran kataloğunda.
A101 4 Haziran aktüel kataloğunda bu hafta göze çarğan ürünler arasında Kızartma tenceresi 34,95 TL, mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL, yağ sıçratmaz 8,50 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL, 3’lü erzak kabı 11,95 TL 4’lü kare/dikdörtgen saklama kabı 12,95 TL fiyatı ile geliyor.
Bu hafta kataloğu içerisinde 64 GB smart usb bellek 44,95 TL, 32 GB smart usb bellek 29,95 TL, SNF 4500 A+ no-frost buzdolabı 1.999 TL, büro tipi buzdolabı 579 TL, banyo klozet takımı 24,95 TL, Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
A101 aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL, yağ sıçratmaz 8,50 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 lira olacak.