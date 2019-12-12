A101 12 Aralık katalog broşürü aktüel ürünler uygun fiyata raflarda!
Bugün perşembe A101 marketlerde indirim başladı, küçük ev eşyalarından, gıdaya, temizlik ürünlerine kadar onlarca farklı ürün raflarda. A101 12 aralık aktüel kataloğuna bakanlar çoktan alışveriş listesini hazırladı bile. A101 12 Aralık aktüel kataloğuna göre Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 lira olacak.
Bütçenizi düşünene, sepetinizi ucuza dolduran A101 marketlerde bugün indirim günü. 12 aralık A101 aktüel kataloğ ürünleri günler öncesinden incelendi ve alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Gıdadan, temizlik ürünlerine kadar onlarca farklı üründe bugün indirim var. A101 12 aralık broşürüne göre bugün A101'lerde Piranha Oto Paspas Seti 39,95 TL 13. Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 29,95 lira olacak.
A101 12 Aralık broşürü hazır, bugün tüm A101 marketlerde geçerli olacak büyük indirim başlıyor. Cebinizi düşünen sepetinizi ucuza dolduran A101 marketlerde 12 Aralık aktüel kataloğunda haftanın yıldızı Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu oldu. Fiyatı ise A101 12 Aktüel kataloguna özel 699 lira.
1. Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart LED TV 3.299 TL 2. HI-LEVEL 40HL650 40" Full HD Smart LED TV 1.349 TL 3. Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL 4. Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL 5. SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL
6. Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL 7. Piranha 7735/7736 Oto Teyp 79,95 TL 8. Piranha 6106 FM Transmitter 29,95 TL