A101 12 Aralık aktüel kataloğ ürünleri tam indirim listesi

A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinde şubesi olan yanıbaşınızdaki A101 marketlerde bu hafta yine indirim yağmuru var. Onlarca farklu ürünü piyasa fiyatının çok altında alacağınız A101 a 12 aralık kataloğunda Keops saç fırçası çeşitleri 6.95 lira Mendiva gözlük temizleme mendilleri 3.95 lira olacak.