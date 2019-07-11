A101 11 Temmuz 2019 aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta gelecek ürünler yine çok beklenen aktüel ürünlerden oluşuyor. 11 Temmuz A101 Aldın Aldın kampanyasında yer alan ürünler neler hemen bakalım.
11 Temmuz A101 kampanya kataloğu yayınlandı. A101'e Perşembe gününden itibaren gelecek ürünler belli oldu. Aldın Aldın kampanyasında yer alan ürünler neler diyorsanız hemen detaylara bakalım. İşte A101 Aktüel 11 Temmuz kataloğu ile gelecek ürünler...
A101 Kataloğu bu hafta 11 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak. Aldın Aldın fırsatları ile birlikte hafta sonu için yayınlanan Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyalarını bu sayfanın devamında sizlere sunduk. Öncelikle A101 11 Temmuz 2019 Aktüel Kataloğu ile gelecek ürünlerin listesini ve hemen sonrasında da A101 6 Temmuz 2019 Hafta Sonu indirimlerini listeleyelim. Aşağıda yer verdiğimiz ürün listelerinin devamında kampanyaya ait en net broşür resimlerini de bulabilirsiniz. A101 tarafından yayınlanana aktüel ürün kataloglarına her zaman en detaylı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Şimdi A101 11 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait uygun fiyatları listeleyelim;
ELTON EL49DLK1705 49" Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 1.799 TL
Samsung Galaxy M20 Cep Telefonu 1.629 TL
WD 1 TB Harici Hard Disk 309 TL
Piranha Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör 34,95 TL
Piranha USB Vantilatör 19,95 TL
Toshiba 32 GB USB 3.0 Bellek 27,95 TL
SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.299 TL
DoReMi Bayan Soket Çorap 1,95 TL
DoReMi Bayan Kısa Çorap 1,50 TL
Marie Claire Bayan İnce Askılı Gecelik 19,95 TL
Marie Claire Bayan İnce Askılı Atlet-Şort Takımı 19,95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL
Napolyon Sandalye 65 TL
Duvar Rafı Çeşitleri 3'lü 39,95 TL
MDF Çiçeklik 89,95 TL
Keramika Makarna Tabağı 9,95 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 2,5 Litre 7,95 TL
Saklama Kabı 5,5 Litre 7,95 TL
Erzak Kabı 7,50 TL
Salata Kurutucu 13,50 TL
Baharatlık 6'lı 9,95 TL
Pratik Askı / Poşet Klipsi 4'lü 0,95 TL
5 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 2,50 TL
Şövale Resim Çerçevesi 4,95 TL
Cam Sıvı Sabunluk 5,50 TL
Sinbo SHB-2552 Tost Makinesi 135 TL
Arzum Çay Makinesi 189 TL
Sinek Öldürücü Cız 29,95 TL
Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 99,95 TL
4 Basamaklı Merdiven 69 TL
Arzum AEP-7807 Ağda Isıtıcı 59,95 TL
Plosmart Yüz Temizleme Seti 29,95 TL
Sinbo SF-6783 Ayaklı Vantilatör 109 TL
Ahşap Kaykay 54,95 TL