A101 11 Nisan 'Aldın Aldın' aktüel ve indirimli ürünler kataloğu
A101 11 Nisan 2019 Kataloğu ile gelecek ürünler yayınlandı. Harika fırsatların yer aldığı 11 Nisan A101 Aldın Aldın kampanyası ile gelecek ürünleri inceledik. A101'de bu hafta Perşembe gününden itibaren geçerli olacak 11 Nisan A101 Aktüel kampanyasında neler var hemen göz atalım.
11 Nisan A101 Aktüel kampanyası incelememizde öne çıkan aktüel ürün Honor Play Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta 2.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Honor Play Cep Telefonu dışında 1.299 TL fiyatla satışa sunulan Honor 9 Lite Cep Telefonu ve 199 TL fiyatla satılacak olan Honor Band 4 Akıllı Bileklik dikkat çeken diğer aktüel ürünler oluyor.
A101 Aktüel Ürünler kampanyasında bu hafta Gölgelikli Salıncak, Singer Overlok Makinesi, HI-LEVEL 40" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv ve 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap gibi aktüel ürünler de cazip fiyatlar ile satışa sunuluyor. 11 Nisan A101 Market kataloglarında gerçekten çok beklenen aktüel ürünler yer alıyor. Bu hafta A101 Market mağazalarında 11 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanya incelememize devam ediyoruz.
HI-LEVEL 40" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 1.399 TL
HI-LEVEL Micro SD Kart 32 GB 27,95 TL
Mi Powerbank 10.000 mAh 84,95 TL
Mi Powerbank 5.000 mAh 64,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
Piranha Karaoke Mikrofon 49,95 TL
Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL
Honor Play Cep Telefonu 2.199 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.299 TL
Honor Band 4 Akıllı Bileklik 199 TL
Singer Overlok Makinesi 699 TL
Arzum AR-1062 Blender Seti 169 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 64,95 TL
Kaymaz Taban Saçaklı Banyo Halısı 24,95 TL
Kaymaz Taban Saçaklı Oval Banyo Halısı 24,95 TL
Örme Perde 39,95 TL
Fransız Güpürlü Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı 99,95 TL
Silk&Blue Bay / Bayan / Çocuk Soket Çorap 2'li 3,50 TL
Güpürlü Seccade 24,95 TL
Ranfoce Yastık Kılıfı 2'li 7,95 TL
Nouvelle Silikon Yastık 13,50 TL
Gölgelikli Salıncak 249,95 TL
Dağcı Çantası 59,95 TL
Slazenger Bay / Bayan Spor Ayakkabı 69,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL
Kale Termos 25 Litre 69,95 TL
Dolu Kepçeli Pedallı Traktör 179,95 TL
Kaydırak 69,95 TL
Çocuk Salıncağı 44,95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 165 TL
LAV Çay Seti 12 Parça 170cc 27,95 TL
LAV Çay Seti 12 Parça 135cc 19,95 TL
LAV Şekerlik 4,95 TL
LAV Kahvaltı Tabağı 2,50 TL
LAV Meşrubat Bardağı 2,75 TL
LAV Kase 2,75 TL
LAV Tatlı Kasesi 2,75 TL
LAV Saklama Kabı 2,75 TL
LAV Reçellik 1,75 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı 2,25 TL
Nehir Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 14,95 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 8,95 TL
Saklama Kabı 3'lü 8,95 TL
Papilla Kek Kalıbı Çeşitleri 19,95 TL
Kahve Fincan Takımı 12 Parça 39,95 TL
Kepçe Altlığı 2,50 TL