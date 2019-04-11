A101 11 Nisan 'Aldın Aldın' aktüel ve indirimli ürünler kataloğu

11 Nisan A101 Aktüel kampanyası incelememizde öne çıkan aktüel ürün Honor Play Cep Telefonuoluyor. A101'de bu hafta 2.199 TL fiyatla satışa sunulacak olan Honor Play Cep Telefonu dışında 1.299 TL fiyatla satışa sunulan Honor 9 Lite Cep Telefonu ve 199 TL fiyatla satılacak olan Honor Band 4 Akıllı Bileklik dikkat çeken diğer aktüel ürünler oluyor.

A101 Aktüel Ürünler kampanyasında bu hafta Gölgelikli Salıncak, Singer Overlok Makinesi, HI-LEVEL 40" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv ve 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap gibi aktüel ürünler de cazip fiyatlar ile satışa sunuluyor. 11 Nisan A101 Market kataloglarında gerçekten çok beklenen aktüel ürünler yer alıyor. Bu hafta A101 Market mağazalarında 11 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanya incelememize devam ediyoruz.