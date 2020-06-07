A101 11 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler güncel fiyat listesi

A101 aktüek ürünler 11 haziran kataloğunda yine ürün yelpazesi çok geniş. Gıdadan küçük ev eşyalarına temizlik malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar birçok üründe büyük indirim var. Vera bitkisel yağ 25 lira. İçim süt 4.75 lira, peynes taze peynir 10.95 lira, Yöre dana sosis 9.95 lira ve serrfresh şalgam suyu 3.45 lira olacak.