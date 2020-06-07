A101 11 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünler güncel fiyat listesi
A101 11 haziran aktüel kataloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu hafta yine 81 ilde kolayca ulaşabileceğiniz A101 marketlerde büyük indirim var. A101 11 haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tatil zamanı başladı. Nivea çocuk güneş kremi 49 lira. Nivea bronzlaştırıcı süt 54 lira. Garnier güneş sütü 75 lira ve Dear Body çocuk güneş sütü 20 lira.
A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğuna bu perşembe yaz geldi! Havaların ısınması koronavirüs yasaklarının kalkmasının ardından tatil heyecanı başladı. Tatile çıkmadan önce mutlaka 11 Haziran'da A101 marketlere uğrayın. Bu hafta A101 11 haziran aktüel kataloğunda güneş kremleri, bronzlaştırıcı, koruyucu güneş sütleri var. Üstelik 20 liradan başlayan piyasa fiyatının çok altında.
A101 aktüek ürünler 11 haziran kataloğunda yine ürün yelpazesi çok geniş. Gıdadan küçük ev eşyalarına temizlik malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar birçok üründe büyük indirim var. Vera bitkisel yağ 25 lira. İçim süt 4.75 lira, peynes taze peynir 10.95 lira, Yöre dana sosis 9.95 lira ve serrfresh şalgam suyu 3.45 lira olacak.
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL
BMB RO-10 + Alkalin + Detox Su Arıtma Cihazı 599 TL SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.149 TL Güral Porselen Yemek Takımı 85 Parça 1.399 TL Cam Tabak Çeşitleri 21cm 2,50 TL Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL