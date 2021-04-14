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A vitamini nelerde var ne işe yarar?

A vitamini nelerde var ne işe yarar?

Görme duyusunun sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olan A vitamini, aslında vücutta üreme sisteminden, bağışıklık fonksiyonuna kadar daha birçok rolde görev alır. İşte A vitamini içeren besinler...

A vitamini nelerde var ne işe yarar?

A vitamini nedir?

A vitamini retinol, retinal ve retinil esterleri içeren bir grup retinoidin diğer bir adıdır. A vitamini yağda çözünebilen vitaminlerdendir. Bu nedenle fazlası vücutta depolanabilir.

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A vitamini nelerde var ne işe yarar?

“A vitamini nelerde var?” çokça merak edilen bir konudur. A vitamini insan diyetinde “önceden oluştulmuş A vitamini (retinol)” veya “provitamin A” olarak iki formda mevcuttur. Vitaminler vücutta kullanılmaya hazır olan moleküllerken, provitaminler vücutta bir işlem sonrasında vitamine dönüştürülebilen moleküllerdir. İşte A vitamini içeren besinler...

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A vitamini nelerde var ne işe yarar?

1- Sığır karaciğeri

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A vitamini nelerde var ne işe yarar?

2- Morina balığı karaciğer yağı

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