A Spor Göktuğhan Argın ile kavga eden spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

A Spor ekranlarında yayınlanan "8 dakika" programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan ve Argın'ı stüdyodan kovan Setenay Cankat'ın görevine son verildi. Olayın diğer kahramanı Göktuğhan Argın da kanaldan gönderilmişti. Setenay Cankat işten çıkartıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Setenay Cankat bakın nasıl açıklama yaptı.