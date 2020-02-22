A Spor Göktuğhan Argın ile kavga eden spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
A Spor ekranlarında gazeteci Göktuğhan Argın ile sunucu Setenay Cankat arasında yaşanan tartışma sonrası kurum önce yorumcunun sonra da sunucu Setenay Cankat'ın işine son verdi.
A Spor ekranlarında yayınlanan "8 dakika" programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan ve Argın'ı stüdyodan kovan Setenay Cankat'ın görevine son verildi. Olayın diğer kahramanı Göktuğhan Argın da kanaldan gönderilmişti. Setenay Cankat işten çıkartıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Setenay Cankat bakın nasıl açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde A Spor'da ekrana gelen "8 dakika" programının sunucusu Setenay Cankat ile gazeteci Göktuğhan Argın arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovmuş, Göktuğhan Argın da stüdyoyu terk etmişti.
Sosyal medyada büyük ses getiren bu olayın ardından Göktuğhan Argın, Ali Koç’un basın toplantısında sorduğu soru gerekçe gösterilerek tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı. Turkuvaz Medya Grubu bugün de Setenay Cankat’ı işten çıkardı.