A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler

A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler

Antalya’da kamp yapan A Milli Futbol Takımı bayramlaştı.

A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler - Sayfa 1

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kampta bulunan futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle bayramlaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Frana ve İzlanda maçlarıyla yeni bir bayram yaşama temennisinde bulundu.

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A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler - Sayfa 2

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel’de bayramlaşma gerçekleştirildi. 

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A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler - Sayfa 3

Törene, A Milli Futbol Takımı Teknik Diretörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop da katıldı. 

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A Millilerin bayram buluşmasında sıcak görüntüler - Sayfa 4

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını belirtti. 

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