A Milli takımda Özbekistan maçı öncesinde eğlenceli anlar

Milli Takım, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak özel karşılaşmada Özbekistan ile karşılaşacak. Antalya kampında Özbekistan maçı öncesinde son antrenmanını yapan A Milli Takım daha sonra düzenlenen etkinlikte stres attı. Teknik direktör Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Belek'teki The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti. Parkı gezen milli takım kafilesi, Hyper Coaster isimli hızlı trenine bindi.

