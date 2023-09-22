A Milli Takım'da Montella'nın Türk yardımcısı belli oldu! İtalya'yı sallayan Türk hoca

Montella’nın yanına Türk bir yardımcı arayan TFF yönetiminin hedefindeki ilk ismin, uzun yıllar Galatasaray bünyesinde hocalık yapan ve şu an İtalya’da Roma’nın U18 Takımı’nın çalıştıran ve yakaladığı başarıyla İtalya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Türk hoca olduğu öğrenildi.