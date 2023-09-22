A Milli Takım'da Montella'nın Türk yardımcısı belli oldu! İtalya'yı sallayan Türk hoca
Stefan Kuntz'un kovulmasının ardından A Milli Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. İtalyan çalıştırıcının Türk yardımcıları merak ediliyordu. İlk isim ortaya çıktı. TFF, Montella'nın yardımcısı olarak son yıllarda Roma'daki başarılarıyla İtalya'yı sallayan genç Türk teknik direktörü getiriyor.
A Milli Takımın yeni teknik direktörü Montella’nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu. Resmen açıklanmamış olsa da Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak A Milli Takımda görev almaları bekleniyor. Ay-yıldızlılarda teknik heyete bir de yerli bir ismin getirilmesi bekleniyordu.
Montella’nın yanına Türk bir yardımcı arayan TFF yönetiminin hedefindeki ilk ismin, uzun yıllar Galatasaray bünyesinde hocalık yapan ve şu an İtalya’da Roma’nın U18 Takımı’nın çalıştıran ve yakaladığı başarıyla İtalya'da en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Türk hoca olduğu öğrenildi.
Montella’nın yanına Türk yardımcı olarak getirilmesi için harekete geçilen ismin Roma U18’in başında görev yapan ve takımını şampiyonluğa taşıyan 33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş olduğu öğrenildi.
Tanrıvermiş için kısa sürede başarılı çalıştırıcıyla ve Roma ile temasa geçilip, anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Bu arada 33 yaşındaki Pro Lisans sahibi deneyimli çalıştırıcı, İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.